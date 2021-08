Nyhende

Endeleg var det også tid for seniorfotball for damelaga i helga, og det vart ein tett og jamn naboduell mellom Stryn og Sandane som ikkje vart avgjort før på overtid. For då kampuret runda 90 minutt stod det uavgjort 1-1, men bortelaget sette like godt inn to mål og avgjorde til sin fordel.