Nei til frådeling på Ytreeide

Nyhende

Dei til saman 26 daa med fulldyrka jord, og 4,6 daa med anna areal, skulle ifølgje søknaden overdragast til Lars Ytreeide Tjensvold, som tilleggsjord. Han leiger jorda i dag. Ein avgjerande føresetnad for overdraginga var at jakt- og fiskerettar framleis skulle ligge til Ytreeide sin eigedom, og vidare at konsesjons- og buplikta på eigedomen fell vekk ved overdraginga. Dette er derimot føresetnader som fell i dårleg jord hos statsforvaltaren.