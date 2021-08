Knusktørt i potetåkeren

Nyhende

Atle Svarstad har teke opp att potetdyrking på hobbybasis etter faren. Sonen Emil Svarstad viser fram den tørre jorda potetene ligg i. På overflata er der knapt litt fukt etter regnvêret som har vore.

– Der er ikkje vete i jorda, og skal plantane få næring må vatnet langt ned. Skal det bli bra att no må vi ha regn i vekevis, seier Svarstad.

Atle Svarstad er bekymra for kor lite regnet synte att i åkeren, og kva det kan bety for til dømes brannfaren.

Framleis bålforbod

Stryn brannvesen innførte totalforbod mot å gjere opp eld frå torsdag 5. august og førebels til fredag 20. august 2021. Sidan totalforbodet vart innført, har det kome noko nedbør. Brannsjef i Stryn kommune, John Jatgeir Vinsrygg, forklarar at mykje av regnet som har kome har dampa vekk igjen i heten, og at marka igjen er like tørr. Om eit bålforbod vil bli forlenga, er vanskeleg å seie i forkant av den melde nedbøren over helga.

– Med det regnet som har kome vil det forhåpentlegvis vere blautt nok til at glør ikkje tek fyr.

Thor Elias Lunde driv storskala potetdyrking på Sætre. Han fortel at regnet vanlegvis er nok til å gjere jorda så gjennomblaut som den skal vere.

Han fortel at no om sommaren medan potetene veks treng dei veldig mykje vatn. Med nærleik til Stryneleva får han den tilgangen på vatn til vatning som han treng.

Svarstad seier at det i fjorårets blaute haust var det motsette problemet, og at han dermed også sleit med å få traktoren bort til åkeren.

Politisk sak

Det er i dag mange som ikkje kan bruke vatningsanlegg grunna manglande tilgang i vatn. Grunna tidleg snøsmelting og lite nedbør har mange elvar vore fullstendig tørrlagde. Leiar i Vestland Bondelag, Anders Felde, meiner det er storsamfunnet sitt ansvar å legge til rette for nok vatn.

– Spørsmålet om vatning og vatningsanlegg må bli ei politisk sak. Det må planleggast betre. Det er ikkje nok å tenkje vatn til hushaldet, dusj og toalett. Vasskjeldene må dimensjonerast også for vatnings- anlegg, uttalte han til Fjordingen førre veke.

– Mitt råd for framtida er at det blir investert meir i vatningsanlegg. Rapporten frå FN sitt klimapanel må takast på alvor. Alt tyder på at klimaendringane kjem raskare enn vi hadde rekna med, seier Felde.