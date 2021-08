Skal byggje gangbru nedanfor Holevatnet

Nyhende

«Etter ønskje frå turgåarar og grunneigarlag blir gangbru etablert ved demninga til Stryn Energi for at gåande og husdyr skal kunne passere Vikaelva også under stor vassføring. Både Stryn Energi AS og Stryn kommune ønskjer å leie gangtrafikken utanom damområdet som både Stryn Energi AS og Stryn kommune har», heiter det i avtalen som vart inngått førre veke.