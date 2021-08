Gebyr for dei som ikkje registrerer ferjeturen i tide

Nyhende

Tidlegare, etter at betaling med kort og kontant blei fjerna frå ferjene, har førarar som har fått papirfaktura på ferjestrekningane Mannheller – Fodnes, Lavik – Oppedal og Anda – Lote i Sogn og Fjordane, sluppe unna administrasjonsgebyr. I september blir det slutt på det, skriv avisa Firda.

Teknologiselskapet Skyttel har utvikla løysinga Ferrypay.no for Statens vegvesen. Her kan reisande utan Autopass-avtale registrere ferjeturane sine.

– No som Ferrypay.no er på plass må reisande belage seg på gebyr om turen ikkje er registrert innan 48 timar etter avgang, seier administrerande direktør Vidar Raa i Skyttel til avisa.

Grunnen til at det ikkje har vore slik tidlegare, er at det ikkje har vore ei alternativ løysing for dei utan Autopass-avtale.

For å spreie informasjon om gebyret, har dei innført ulike tiltak.

– Det blir delt ut visittkort til dei som køyrer, med informasjon om korleis ein betaler. I tillegg har Fjord 1 oppslag på ferjene. Eg er litt usikker på dei andre ferjene, seier Raa.

(©NPK)