Reiselivet varslar snarlege oppseiingar viss permisjonsordningane ikkje blir forlenga

Nyhende

– I går åleine fekk vi ei rekkje førespurnader frå verksemder som skriv at dei ikkje har andre val enn å gå til oppseiingar dersom ikkje permisjonsordninga blir forlengde, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Bransjeorganisasjonen meiner regjeringa må forsikre at dei vil forlengje permisjonsordninga og andre støtteordningar for bransjen òg etter planlagd avviklingsdato 1. oktober.

– Desse verksemdene påpeikar at dei enno ikkje har fått teke del i gjenopninga og at internasjonale reiserestriksjonar gjer at dei i realiteten framleis er stengde. Det er mellom anna opplevingsaktørar og guidar i Norge, og verksemder som sel reiser til utlandet. Dei som sel reiser ut av Europa, er særleg ramma, seier Bergmål vidare.

