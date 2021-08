Stiller spørsmål om habilitetshandtering

Nyhende

– Spørsmålet er kva gjer kommunedirektøren for å sikre at både habilitet og konkurransesensitiv informasjon i pågåande kontraktar og nye offentlege innkjøp som kommunen held på med, eller har under planlegging, blir handtert på ein sikker måte slik at næringslivet som deltek i offentlege anbodskonkurransar ikkje opplever at konkurransesensitiv informasjon tilkjem andre og blir nytta til eigen vinning i konkurranseforhold, skriv regionalsjef Paul Olaf Baraas i brev til kommunen. Han syner til at fleire medlemsbedrifter har kontakta MEF om nettopp denne problemstillinga den siste tida.