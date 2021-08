Helseminister Bent Høie:

- Viktig at ingen byrjar å rote med sjukehuskartet etter valet

- Volda skal ha eit sjukehus i overskueleg framtid, noko som gjer det mogleg både å investere og rekruttere for framtida. No er det viktig at ingen parti etter valet i september byrjar å teikne sjukehuskartet på nytt, og slik skaper ny usikkerheit.