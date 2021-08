Nyhende

Volda kommune må løyve inntil 3.000.000 kroner for å dekkje inn krav om lokal medfinansiering og for å auke sannsyn om utbygging av breiband for både Bjørkedalen – Straumshamn, Velsvik – Lauvstad (der Telenor ikkje har bygd ut breiband) og Sunndalen – Høydalen.