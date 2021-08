Nyhende

Den utsette skulestarten for Hornindal skule varte berre ein dag. Volda kommune melder no at Hornindal skule og SFO opnar tysdag 24. august. Elevane skal møte på skulen til vanleg tid.

Kommunen fortel vidare at det ikkje er påvist smitte hjå nokon av dei tilsette som testa seg fredag.

Tilsette ved skulen har testa seg etter at kollegaen deira fekk påvist korona, og det har vore utført smittesporing.