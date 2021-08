Kritisk til aukande grunnrenteskatt for kommunar som eig vasskraftverk

Nyhende

Saka handlar om korleis kommunar som eig vasskraftverk kan ta i vare sine interesser opp mot staten sin politikk for skattlegging av slike kraftanlegg. I saksframlegget blir det peika på at nivået og innretninga av grunnrentesatsen har verknad for kraftselskapa sitt handlingsrom for å gjere investeringar.

– Samstundes påverkar eigedomsskattegrunnlaget og eigarkommunane sine eigedomsskatteinntekter, skriv kommunedirektøren.

Han viser til berekningar som THEMA Consulting Group har gjort for industrikonsernet Lyse. Dei viser at grunnrenteskatten har auka med kr 800 mill. i perioden 2007 til 2017.

– Tek ein omsyn til redusert selskapsskatt i same periode, så har netto skattebelastning auka med 700 mill. kroner, opplyser kommunedirektøren.

– Tener ei god sak, men er overflødig

Av saksframlegget går det fram at det er ytra ønskje om å etablere eit nettverk av kommunale vasskrafteigarar. Formålet er å vareta medlemskommunane sine økonomiske eigarinteresser gjennom å påverke rammebetingelsa slik at ein får sin andel av verdiskapinga. Samstundes vil nettverket vere ei aktiv røyst i det offentlege ordskiftet.

Kommunedirektøren meiner eit slikt nettverk tener ei god sak, men trur det vil drage på seg kostnadar og dessutan vere overflødig.

Kommunedirektøren hadde følgande tilråding i saka: – Volda kommunestyre ser det som ei uheldig utvikling at satsen i grunnrenteskatten har auka dei siste åra, der staten har fått auka inntekter på bekostning av eigarkommunane. Vidare har dette medført at planlagde investeringar i kraftselskapa for å styrke grøn energiproduksjon har vorte ulønsame.

Støtter seg til LVK

I vedtaket oppmodar Volda kommune framtidige regjeringar om å ha fokus på berekraftig energi og distriktspolitikk.

– Dette inneber å leggje til rette for grøn energi der kraftselskapa sine investeringar vert lønsame, og at dette vert gjort på ein slik måte at det ikkje svekker eigedomsskattegrunnlaget til eigarkommunar av kraftselskap. Det er viktig at myndigheitene opererer langsiktig og føreseieleg overfor kraftkommunane, og held fast ved den distriktspolitiske føresetnaden om at verdiskapinga av kraftproduksjon vert verande i distriktet.

Volda kommune ser det som naturleg at LVK (Landssamanslutninga for vasskraftkommunar) varetek eigarkommunane i spørsmålet om statleg skattlegging av kraftverk, og ser på etablering av eit nettverk for vasskrafteigarar som overflødig.

Volda formannskap vedtok samrøystes tilrådinga.

LVK har i dag omlag 160 medlemskommuner.