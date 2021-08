Meir venting for husbyggar i Naustbakkane

Nyhende

I formannskapet i juli vart det gjeve dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan i Naustbakkane i Olden for oppføring av støttemurar opptil seks meter på gnr.86 bnr. 222. No syner det seg at støttemuren på det høgste vert 6,6 meter, og formannskapet måtte på ny ta stilling til dispensasjon.