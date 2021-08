Rekordvaksinering i Stryn

Det kjem stadig nokon som har endra meining, og som no vil ha vaksine. Det er vi glade for. Det er enno ikkje for seint å ombestemme seg!

Nyhende

Gjennom EU-samarbeidet får Norge kjøpe ytterlegare 100.000 ekstra vaksinedosar frå Moderna, som ei følgje av at Bulgaria ikkje lenger har bruk for dei. Desse kjem i tillegg til dei over 1,35 millionar dosane ein har fått frå m.a. Polen, eit godt døme på korleis samarbeid på tvers av landegrensene gjer at ein kan bekjempe pandemien raskare, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie sist veke.