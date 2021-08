Tek vekk rundkøyringa for å redusere terrenginngrep

Nyhende

– Når ein regulerer er det ikkje detaljprosjektert, og ein ser difor ofte seinare at terreng og kart ikkje stemmer like godt. Så for å lage eit mest mogleg terrengtilpassa anlegg må ein gjere tilpassingar, forklarte plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal, då han og prosjektingeniør Niklas Kovanen Sæten orienterte om vegbygginga i formannskapet førre veke.