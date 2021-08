Nyhende

Eigaren av Wallhalla Gjestgiverei i Stryn har søkt kommunen om fritak for eigedomsskatten, grunngjeve med bygg av historisk verdi. Bygget er truleg frå 1765 og er registrert i SEFRAK-registeret. Kommunar har høve til å gjere fritak, heilt eller delvis, etter eigedomsskattelova § 7 b) for bygning som har historisk verdi. For Wallhalla utgjer eigedomsskatten i 2021 ca 7.000 kroner.