Svanhild-saka sendt over til politijurist

Nyhende

Grete Hjelle, politioverbetjent ved Volda Ørsta politistasjon, stadfestar overfor Fjordingen at ho er ferdig med avhøyr i saka der ei kvinne vart meldt til politiet for angrep på svana Svanhild i Hornindal for snart ein månad sidan. Både vitne og kvinna er avhøyrde, utan at Hjelle ønskjer å kommentere kva som har kome fram i avhøyra.