Fjordingen hadde for nokre veker sidan ein artikkel om reglar som gjeld for vilkårsparkering, der avgift blir kravd inn. Dette i kjølvatnet av kritikken som har vore retta mot Videseter Hotel og måten dei har kravd inn avgift på. Videseter har på si side gitt uttrykk for at dei føler seg urettvist behandla, og meiner at viss dei skal kritiserast er det også mange andre aktørar som bør gåast nærare i saumane.