Fjordingen for 10 år sidan: "Riving einaste løysinga"

Dette er dei klare signala frå rådmann Frank Westad i ei saksutgreiing som utviklingsutvalet i Hornindal onsdag skal ta stilling til. Rådmannen poengterer at det kommunale Grobygget er i ei slik forfatning at det ikkje er fornuftig økonomisk å renovere huset. Dermed kjem ein ikkje utanom riving. I saksutgreiinga seier rådmannen at kommunen som samfunnsutviklar må tenkje framover og bidra aktivt for å få etablert og trekkje næringsverksemd til kommunen. På denne bakgrunnen tilrår rådmannen at det vert løyvt 90.000 kroner frå næringsfondet til ein forstudie for å analysere kva ein kan gjere med Grobygget. Ein slik forstudie skal innehalde marknadsanalyse, ei vurdering av kommunen sine eigne behov for areal, ein romplan og funksjonsplan, prospekt for eit nytt bygg og ei drøfting av eigarform og kommunen si rolle i prosjektet.