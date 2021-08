Forskar fryktar at klimapolitikken vil forsterke konflikten mellom by og land

Nyhende

– Eg var optimist lenge. Eg har trudd at den politiske utviklinga det siste året har tyda på at du kan få eit politisk skifte i Noreg der alle partia har pussa opp distriktspolitikken sin. Men no ser eg at kløfta opnar seg på nytt med klimapolitikken. Eg er meir pessimist no enn for halvt år sidan. Eg trudde ærleg det var mogleg å lappe forholdet og kompensere for konfliktane mellom by og land, seier sosiolog og forskar Reidar Almås.