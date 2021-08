Nyhende

Torsdag vart det påvist koronamitte på ein tilsett ved Grotli høgfjellshotell. Fredag testa ytterlegare to tilsette positivt på ein hurtigtest, opplyser Skjåk kommune.

Fjuken skriv at smittevegen framleis er ukjend. Som følgje av dette har hotellet bestemt seg for å stengje drifta inntil vidare.

Det er behov for ytterlegare testing for å få oversikt over smitteomfanget.