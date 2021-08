Takkar høfleg nei til eigarskap

Nyhende

I samband med ny tunnel til Flo har statsforvaltaren gjennom eit høyringsbrev gjeve uttrykk for at det er ønskjeleg at den nedlagde vegtraseen framleis kan vere open for ein viss ferdsel, både som turveg, tilkomst til Flostranda naturreservat og for grunneigarane sin bruk av eigedomane. Til dømes uttak av ved. For nokre av desse føremåla vil det kunne vere ønskjeleg å også kunne bruke lette køyretøy.