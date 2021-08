Ungdom vil ha sterkare vern mot netthets

Nyhende

Hets, trakassering og mobbing på nett er eit stort og aukande problem, viser ein rapport frå ungdomsorganisasjonen Press og teknologiselskapet TietoEvry.

– Unge tør ikkje delta i debatten, fordi dei er redde for å bli mobba. Det har vaksne eit ansvar å gjere noko med, særleg fordi det ofte er frå vaksne hetsen kjem, seier leiar i Press, Lea Mariero i ei pressemelding.

Basert på innspela frå ungdomane, har Press utarbeidd ei liste med krav. Dei inkluderer kompetanseheving i skular og blant andre som jobbar med barn og unge, forsking på kva tiltak som fungerer, eit sterkare vern mot hatefulle ytringar i lova, at politi og domstolar prioriterer å slå ned på hets og trakassering, og at plattformene tek større ansvar for å beskytte barn og unge mot netthets.

