Nyhende

Tor Ove Sætren er ein av grunneigarane som kommunen ønskjer å overta grunn og sjørettar frå. Han vart tilbydd 50.000 kr for den vesle, vinkelforma eigedomen i vasskanten, like sør for cruisekaia. Dette takka han nei til og 17. juni fatta kommunen vedtak om ekspropriasjon av eigedomen, noko han har klaga på gjennom sin advokat, Marius Staurset.