Nyhende

Komande helg er det klart for norgescup og plastmeisterskap i Lysgårdsbakken på Lillehammer. Og for første gong på over to år stiller Anders Fannemel med nummer på brystet. Han har ikkje delteke i hoppkonkurransar sidan det skjebnesvangre hoppet i Wizla i juli 2019, der han fall og pådrog seg ein alvorleg kneskade.