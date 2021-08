Verkstad hadde ikkje meld tilbake om utført reparasjon

Nyhende

Statens vegvesen hadde kveldskontroll på tungbilar ved Kjøs bru måndag.

Ifølgje kontrollrapporten hadde ein sjåfør to mindre brot på køyre- og kviletidsregelverket og fekk advarsel for forholdet. Ein sjåfør hadde eit alvorleg brot på same regelverket og fekk skriftleg advarsel.

Eitt køyretøy var kravd avregistrert då teknisk mangel ikkje var utbetra. Føraren hadde med kvittering på utført reparasjon frå verkstad. Her har ikkje verkstaden meldt tilbake til Statens vegvesen utført reparasjon. Forbodet vart retta på staden og sjåføren fekk halde fram turen.

Eitt køyretøy kravd avregistrert på grunn av tidlegare utskriven mangellapp. Mangelen vart retta på staden og sjåføren fekk fortsette.