Nyhende

Gratis skulefritidsordning (SFO) over heile landet er eitt av dei to viktigaste velferdsreformene som SV går til val på til årets stortingsval. Gratis SFO skal sikre eit fellesskap med leik, fysisk aktivitet, kultur og eit variert tilbod til alle barn, uavhengig av foreldra si inntekt og bakgrunn. Ingen skal måtte reise åleine heim frå skulen når resten av borna leikar og lærer vidare, på grunn av økonomien til foreldra. No er tida inn for å fjerne klasseskiljet i SFO.