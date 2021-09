Tek i bruk nye verjefullmakter

Nyhende

I framtida er planen at verjefullmaktene skal vere digitale, noko som mellom anna skal gjere det mogleg for verja å bruke digitale sjølvbetjeningsløysingar på vegne av personen ein er verje for.

Prosjektet med å digitalisere verjefullmaktene er enno ikkje i mål. Eit steg på vegen mot digitale fullmakter er at nye verjefullmakter vert digitale. Statsforvaltaren i Vestland vil ta i bruk desse frå 1. september. Verjefullmakter i eksisterande verjemål skal også stegvis gjerast om etter kvart.

Dei nye verjefullmaktene fastslår mellom anna konkret kva tenesteområde verja har fullmakt på. Kvart tenesteområde som er oppført i fullmakta har eit definert innhald og ei definert avgrensing.