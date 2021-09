Nyhende

Det viktigaste når du søkjer nye tilsette er at dei faktisk kjem på jobb. I vår bransje er eit arbeidslag avhengig av at alle stiller på tid. Utan dumper- sjåføren blir det vanskeleg å bygge veg. Det same blir det utan maskinføraren på gravemaskina. Alle er avhengige av alle. Fråværsgrensa må derfor bestå.