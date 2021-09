- Oppmodar til førehandsrøysting

Nyhende

- Runden med førehandsrøysting startar måndag 6. september og varer til 10. september.

Tilbodet med førehandsrøysting mange stader i kommunen er nytt. Dersom innbyggarar nyttar seg av tilbodet om førehandsrøysting, kan ein unngå for store køar på sjølve valdagen, og dermed betre smittevern. Det er også viktig å merke seg at du sjølv kan velje kvar i kommunen du vil røyste. Møt opp der det passar deg best.

4. september er det laurdagsope for førehandsrøysting på Stryn Torg, opplyser leiar i valstyret, Per Kjøllesdal.