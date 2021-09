Nyhende

– Det er svært sjeldan vi kan førebyggje kreft så målretta som ved livmorhalskreft. Tek du HPV-vaksine og følgjer Livmorhalsprogrammet heile vegen frå du er 25 til 69, kan du i praksis unngå å bli alvorleg sjuk av livmorhalskreft, seier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross.

Livmorhalsprogrammet sender kvinner mellom 25 og 69 år påminning når det er på tide å bestille time for å ta prøva, og føreset at ein sjekkar seg for å følgje programmet. Årets #sjekkdeg-kampanje startar 1. september og har som mål å auke deltakinga i Livmorhalsprogrammet.

Før pandemien låg deltakinga i Livmorhalsprogrammet på over 70 prosent og var aukande. Under pandemien har deltakinga likevel falle til under 70 prosent, og nedgangen er tydelegast blant kvinner over 40 år. Ifølgje Kreftregisteret er det omtrent 400.000 norske kvinner som ikkje følgjer programmet som tilrådd.

– Dette er ei kreftform som blir utvikla langsamt. Går du til legen kvar gong du får påminning frå Kreftregisteret, vil sjukdommen oppdagast så tidleg at du har gode prognosar. Derfor er det sterkt urovekkjande at så mange kvinner sjeldan eller aldri tek livmorhalsprøve, seier Ross.

(©NPK)