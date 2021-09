Nyhende

I 24/8-utgåva av Fjordingen kunne vi lese innlegg frå Alfred Bjørlo, Venstre og Greenpeace til støtte for FN sitt klimapanel, IPCC, sin 6. klimarapport. Vi som forventar at motrøyster og andre perspektiv får kome til orde, har blitt skuffa, men ikkje overraska. NRK, TV2 og dei store mediehusa gjev klimapanelet den raude løperen. Kva andre forskarar og FN-kritiske røyster har å seie blir kraftig underkommunisert eller direkte ignorert. Det blir framsett ein skremselspropaganda mot ungdomen der dei blir fortalt at dei har inga framtid uten at ein skrur igjen oljekranene og fanger opp litt CO2 i atmosfæren. Er det løysinga?