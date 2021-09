Nyhende

Då parken vart opna var alle elevane til stades. Sparebanken Vest kom med gåve på 150.000 kroner frå Ildsjelfondet, og dei 356 skuleelevane takka for gåva i kor. Leiar i FAU ved Tonning skule, Anita Vinsrygg, takka også for bidraget og for innsatsen som er lagt ned.