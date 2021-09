Nyhende

– Det er vanskeleg å sjå at det er nokon tema som har vore så sterkt framme at dei er veldig bestemmande for korleis folk vil røyste i Sogn og Fjordane. Det blir nok eit resultat av dei nasjonale straumane. Kanskje med to unntak: Eg har registrert at det i Sogn har vore eit tema at det må vere ein sogning på tinget, då er det Aleksander Øren Heen (Sp) det er snakk om. Så er det eit spørsmål om dette kan gje seg utslag i Sogn, kanskje i sterke, tidlegare Ap-bastionar som Luster, Årdal, Høyanger og til dels Vik og Sogndal, seier valeksperten.