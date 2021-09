Nyhende

Volda kommune melde søndag om eit koronatilfelle i kommunen med ukjent smittekjelde.

- Teststasjonen er ikkje sikre på at det er ei reelt positiv prøve, og vil teste vedkomande igjen på måndag. Dette prøveresultatet har medført at ein person er sett i karantene og at nokre personar er bedne om å teste seg, opplyser kommunen i ei pressemelding.