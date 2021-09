Valet i Sogn og Fjordane: To frå Sp og ein frå Ap – eller tek andre det i innspurten?

Nyhende

– Med utgangspunkt i dei meiningsmålingane vi kjenner fram til inngangen av september, ser det ut til at Sogn og Fjordane kan bli representert med to frå Senterpartiet og ein frå Arbeidarpartiet, seier Knut Henning Grepstad. Jurist, assisterande fylkesrådmann og seinare sekretariatsleiar i Sogn og Fjordane fylkeskommune og valekspert for NRK i ei årrekkje.