Krev plan for klimautsette kulturminne

– Vi har ein bygningsarv som er heilt unik, med mellomalderbygningar frå 1100-talet og fram til i dag, som vi pliktar å ta vare på for framtidige generasjonar, seier riksantikvaren.

Ifølgje [URL]Klassekampen;https://klassekampen.no/utgave/2021-09-02/krever-klimaplan[/URL]deler Geiran bekymringa til direktør Nina Refseth ved Norsk Folkemuseum der bygningar må reparerast og haldast ved like oftare og oftare.

Riksantikvaren vil ha klarare politiske prioriteringar for redding av kulturminna.

– Vi veit at eit fuktigare klima gir meir sopp og ròte som angrip treverk i gamle trebygningar. Vi har òg sett at auka fare for flaum kan gjere at vi mister arkeologiske kulturminne, seier ho.

