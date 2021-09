Ber om fokus på reguleringarbeidet for ny Strynefjellstunnel

Nyhende

Pådrivarselskapet Gode Vegar AS ønskjer ein gryteklar reguleringsplan for ny strynefjellstunnel så snart som mogleg. Dagleg leiar Svein Sunde opplyser til Fjordingen at både Skjåk og Stranda kommunar har lagt inn både rv 15-linja og areal for deponi i sine arealplanar.