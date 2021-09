Nyhende

Mange kommunar og bygdesamfunn slit med rekruttering av fastlegar. Det same gjeld rekruttering av kommune-overlegar. Volda kommune har no bede Statsforvaltaren om hjelp, ettersom dei ikkje har lukkast sjølv. Det å vere kommuneoverlege er ei krevjande men og interessant stilling under vanlege forhold. Etter utbrotet av koronapandemien i mars 2020, har det vore svært krevjande og arbeidsbelastande å inneha slik stilling.