Wenche fryktar å hamne skuggen av nytt hotell

Nyhende

(Fjordenes Tidende:) Bak det nye hotellet i Selje står investorgruppa Selje Hotell Invest AS, der m.a. stryningen Otto Vik er medeigar. Investorane er Borgundvaag AS, Nordfjord AS, Tomabell AS, OF Invest AS, ORV Holding AS, Selje Boligutvikling AS, Norhus Ørsta AS og Bjarne Krakereid Invest AS.