Godkjende ladestasjon ved Yx

Nyhende

– Vi har strekt oss langt med dette forslaget, sa landskaps- og arealplanleggar Thea Nesdal i IVest Consult til Stryn formannskap torsdag. Saman med tiltakshavar og leiar for Yx-stasjonen, Peter Piel presenterte ho nye skisser for ladestasjonen som tidlegare har fått avslag. Det har vore synfaring av det aktuelle området og no var det klaga som vart handsama.