Brannstasjon i Stryn:

Vurderer å bli verande på Petterneset minst fem år til

Kommunedirektør, Jon B. Nesje, seier dei vurderer fleire alternativ for lokasjon for brannstasjonen. Blant anna å gjere naudsynte grep i eksisterande bygg på Petterneset, slik at dei kan vere nokre år til.