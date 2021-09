Mathilde fekk studiekompetanse via Vg4 på nett:

– Eit kjempefint tilbod

Då Mathilde Nesje Gjørven (27) måtte slutte som frisør på grunn av allergi, var spørsmålet: Kva gjer eg no? Løysinga vart nettbasert Vg4 påbygg, der ho sat heime i Stryn og tok dei nødvendige faga for å få studiekompetanse. – Ei kjempefin løysing for meg, seier Mathilde.