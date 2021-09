Nyhende

Etter 24. plass i det internasjonale comebacket i Continental Cup-rennet i Østerrike laurdag, svinga det betydeleg betre for Anders Fannemel i bakken søndag. To gode hopp gav ein delt sjuandeplass for honndølen. Han delte plassen med landsmannen og gårsdagens andremann, Fredrik Villumstad. Beste nordmann vart Benjamin Østvold på femteplass.