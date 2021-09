Fem månader fengsel for langvarig sjikane

Nyhende

Mannen og kvinna vart kjende med kvarandre gjennom felles arbeidsgjevar. Dei hadde ifølgje dommen først eit venskapeleg forhold. I 2012 ønskte tiltalte, ein mann som no er i slutten av 40-åra, noko meir og spurde kvinna om dei skulle date. Dette vart avslått av kvinna. Forholdet mellom dei vart meir og meir anstrengt, og i april 2016 gjekk kvinna til politiet der ho meldte mannen for å vere intens og pågåande, sjølv om ho gjentekne gonger hadde sagt klart ifrå at ho verken ville møte han eller innleie eit forhold til han. Besøksforbod vart ilagt 17. april 2016. 12. oktober 2016 fekk tiltalte eit førelegg på 5.000 kroner for brot på straffelova §266 der det heiter «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».