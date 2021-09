Nyhende

Ny helg betyr nytt maraton. Nesten slik er det for sprekingen Inge Asbjørn Haugen, Hornindal IL. Og i helga sprang han inn til årsbeste med tida 4.55.25 i Magni maraton. Tida er hans beste sidan Nordvest maraton på Hareid i fjor.

Dette var elles det tiande maratonløpet i år og nummer 619 totalt. Og dei to neste helgane ventar sjølvsagt nye 42-kilometrar for Haugen, då er det Ålesund og Berlin som står for tur.