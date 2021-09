Brakval for Raudt ved Tonning

Nyhende

Teamleiar ved Tonning skule, Rasmus Gausemel, fortel at elevane på 7. trinn har jobba med val og demokrati ein lenger periode, og gjennom dette arbeidet har elevane fått god oversikt over dei ulike partia. Dei har fordjupa seg og skrive om kvart sitt parti, og i den eine klassen har dei også gjennomført presentasjon og valkamp for sine parti.