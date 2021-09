Sogn og Fjordane: Desse kom inn

Nyhende

Dermed vert det to glopparar og ein sunnfjording som set kursen for hovudstaden for å representere Sogn og Fjordane valkrins dei neste fire åra: Erling Sande, Senterpartiet, Torbjørn Vereide, Arbeidarpartiet og Olve Grotle, Høgre. Det var knytt spenning til om Senterpartiet skulle ta det siste mandatet også, men Høgre tok det i innspurten, og dermed vart Sogn ståande utan representant på Stortinget då Sp sin Aleksander Øren Heen ikkje kom inn.