Grønt lys for dispensasjon til oppføring av tomannsbustad på gbnr. 57/101 i Tonningsbakkane førte til ei rekkje klager, både frå naboar og Statsforvaltar. Naboar meiner m.a. at det blir lite føreseieleg for bebuarar i området om det skal vere greitt at alle byggjegrenser kan brytast og utnyttingsgraden kan meir enn doblast.