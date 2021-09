Støre si utfordring er at valresultatet sett under eitt speglar folket sitt ønske om skifte, men ikkje på eintydig vis

Valet er over. Erna Solberg har gratulert Jonas Gahr Støre med valsigeren og peika på han som ny statsminister for Norge. Støre har takka Solberg for stødig og god leiing av landet dei åra ho har vore regjeringssjef. Slik skal eit regjeringsskifte vere. Med kamp til døra, men der makt-overføringa skjer på fredeleg og saumlaust vis.