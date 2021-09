Einvegskøyring då Stryn fillerista Jølster

Stryn hadde som venta ingen problem med å sette Jølster på plass i laurdagens oppgjer i Kretsligaen. Men sjanseløseri og ei perlescoring imot på slutten øydelegg for målforskjellen. For her burde det vore fleire scoringar til heimelaget.